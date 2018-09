Güterzug in Leipzig beschossen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Unbekannte haben in Leipzig einen Güterzug beschossen. Dabei ging eine Scheibe der Lok zu Bruch, der Lokführer blieb aber unverletzt, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Bei der Suche nach den Tätern wurden am Montagabend mehrere Streifenbesatzungen und ein Hubschrauber eingesetzt. Die Täter konnten jedoch entkommen. Womit der Zug beschossen wurde, ist noch unklar. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.