Leipzig (dpa/sn) - Unbekannte haben in Leipzig einen Fahrkartenautomaten gesprengt und einen Schaden von rund 35 000 Euro verursacht. An die Geldkassette gelangten die Täter aber nicht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Spezialisten der Kriminalpolizei hatten den Tatort am Montagmorgen weiträumig abgesperrt und im Umkreis Teile der Verkleidung entdeckt. Es wird nun wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion ermittelt.