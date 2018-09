Explosion in Döner-Imbiss: Polizei startet Fahndung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Einen Monat nach der Explosion in einem Döner-Imbiss in einem Leipziger Mehrfamilienhaus fahndet die Polizei öffentlich nach einem unbekannten Tatverdächtigen. Der Mann, dessen Alter Zeugen auf 30 bis 40 Jahre schätzen und der ein südländisches Erscheinungsbild haben soll, ist dringend verdächtig, die Explosion herbeigeführt zu haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei der Detonation am 5. August waren Trümmer bis zu 25 Meter weit geschleudert worden.

Das anschließende Feuer hatte sich in dem Mehrfamilienhaus rasend schnell ausgebreitet und den Bewohnern war der Fluchtweg über das verrauchte Treppenhaus versperrt. Viele Menschen hatten sich auf die Balkone geflüchtet und mussten von der Feuerwehr mithilfe von Drehleitern gerettet werden. Zwei Frauen erlitten eine Rauchgasvergiftung.