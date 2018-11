Erste Waffenverbotszone Sachsens in Leipzig eingerichtet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Sachsen hat seine erste Waffenverbotszone. In der Leipziger Eisenbahnstraße und angrenzenden Straßen ist es seit Montag verboten, Messer, Schraubendreher, Hämmer, Äxte, Beile, Schlagstöcke, Baseballschläger, Reizgas oder Schreckschusspistolen offen zu tragen. "Niemand muss auf Leipzigs Straßen eine Waffe mit sich führen. Wir werden das Verbot auch mit einem höheren Maß an Kontrollen durchsetzen", sagte Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) bei der Eröffnung der Verbotszone. Gefährliche Gegenstände, die als Waffe benutzt werden könnten, müssen in einem geschlossenen Behältnis aufbewahrt sein. Bei Verstößen drohen Bußgelder bis zu 10 000 Euro.