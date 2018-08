Einsatz in evakuiertem Leipziger Einkaufs-Center beendet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Ein Großeinsatz der Polizei in einem Einkaufs-Center in Leipzig ist in der Nacht zum Samstag beendet worden. Es wurde kein verdächtiger Mann gefunden, wie die Polizei mitteilte. Eine 32 Jahre alte Frau habe am frühen Freitagabend einen verdächtigen Mann in dem Center gesehen. Das sei wohl ein Irrtum gewesen, hieß es.

Die Polizei rückte mit einem großen Aufgebot an, sperrte die Straßen in der Nähe und durchkämmte das evakuierte Einkaufs-Center. Auch ein Suchhund war dabei. Der Mann, den die Frau beschrieben hatte, konnte allerdings nicht gefunden werden. Die Polizei geht nicht davon aus, dass es in dem Center zu einer Straftat gekommen ist.