Einbrecher werfen Tresor in Leipzig aus viertem Stock

Leipzig (dpa/sn) - Auf der Suche nach Wertsachen haben Einbrecher in Leipzig einen Tresor aus dem vierten Stock eines Hauses geworfen. Der Safe beschädigte zwar die Gehwegplatten erheblich, blieb aber verschlossen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Täter waren in der Nacht zu Mittwoch in ein Firmengebäude eingebrochen und hatten sämtliche Büros durchsucht. Sie konnten zwar Bargeld sowie Briefmarken in einem hohen dreistelligen Betrag erbeuten, an dem Tresor scheiterten die Einbrecher allerdings.