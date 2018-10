Busfahrer mit Beil bedroht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Ein Unbekannter hat in Leipzig einen Busfahrer mit einem Beil bedroht. Der Mann hatte beim Einstieg in den Bus eine elektronische Fahrkarte vorgelegt, die aber nicht gültig war, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nachdem er den vollen Fahrpreis bezahlt hatte, geriet der Unbekannten am Donnerstagabend in Rage, spukte im Bus herum und bedrohte schließlich den 37 Jahre alten Fahrer mit einem Beil. Dieser betätigte den Notfallknopf, die Türen des Busses öffneten sich und der Täter verschwand. Verletzt wurde niemand. Die Überprüfung der elektronischen Jahreskarte ergab später, dass diese einem 79-Jährigen Monate zuvor gestohlen worden war.