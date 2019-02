Polizei nimmt zwölf Menschen nach Streit in Gewahrsam

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leinefelde-Worbis (dpa/th) - Nach einem Streit zwischen zwei Familien hat die Polizei in Leinefelde-Worbis (Eichsfeld) zwölf Menschen vorübergehend in Gewahrsam genommen. Die Betroffenen seien inzwischen wieder auf freiem Fuß, teilte die Polizei am Freitag mit. Hintergrund der Auseinandersetzung zwischen den aus Armenien stammenden Familien war die vermeintliche Entführung einer 21 Jahre alten Frau durch einen 26-Jährigen. Wie sich später herausstellte, hielt sich die Frau jedoch nicht gegen ihren Willen bei dem 26-Jährigen auf. In Leinefelde-Worbis versuchte die Familie der Frau aus Schleswig-Holstein, die 21-Jährige wieder zurück zu holen.

Laut Polizei drangen mehrere Menschen gewaltsam in ein Haus ein, das dabei beschädigt wurde. Bei den Ermittlungen fanden die Beamten in mehreren Autos unter anderem einen Totschläger und einen Säbel.