Feuerwehrmann bei Osterfeuer attackiert und verletzt

Leinefelde/Gebesee (dpa/th) - Bei einem Osterfeuer in Leinefelde (Eichsfeldkreis) ist ein Feuerwehrmann von einem Betrunkenen angegriffen worden. Der Angreifer schlug den 41-Jährigen bei dem Vorfall am Samstag mit der Faust ins Gesicht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Feuerwehrmann, der zum Absichern des Osterfeuers im Einsatz war, stürzte. Er wurde mit Verdacht auf Gehirnerschütterungen und Verletzungen an Arm und Bein in ein Krankenhaus gebracht. Als die alarmierte Polizei am Tatort eintraf, war der Tatverdächtige - ein etwa 50 Jahre alter Mann, der namentlich bekannt sein soll - nicht mehr dort.

Vor dem Vorfall waren am Osterfeuer in Leinefelde bereits zwei Teenager aneinandergeraten, ein 17-Jähriger schlug einem gleichaltrigen Mädchen eine Musikbox an den Kopf. Eine sichtbare Beule war das Ergebnis. Auch in Gebesee bei Erfurt kam es am Samstag zu einem handfesten Streit am Osterfeuer. Laut Polizei wurde ein 47-jähriger Mann von zwei 28 und 52 Jahre alten Männern geschlagen und getreten. Der 47-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Gegen die beiden Tatverdächtigen wird ermittelt.