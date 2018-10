Bewaffnete Räuber überfallen Tankstelle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lehrte (dpa/lni) - Unbekannte haben am Mittwoch in Lehrte bei Hannover eine Tankstelle ausgeraubt. Die beiden Männer hätten in den frühen Morgenstunden mit Schusswaffen bewaffnet eine Tankstelle betreten, sagte ein Polizeisprecher. Die 41-jährige Angestellte erkannte die Waffen und brachte sich schnell in einem anderen Raum in Sicherheit. Die Räuber nahmen anschließend Bargeld aus der Kasse und verschwanden mit ihrem Auto. Die Polizei suchte mit mehreren Streifen nach den Tätern, zunächst jedoch erfolglos. Wie viel Geld die Täter erbeuteten, konnte die Polizei noch nicht sagen.