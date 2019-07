Wieder Pferde auf einer Koppel verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - In Thüringen sind erneut zwei Pferde von Unbekannten verletzt worden. Auf einer Koppel in Lehesten im Saale-Holzland-Kreis fügten der oder die Täter den Wallachen Stichverletzungen zu, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die verletzten Pferde wurden in eine Tierklinik gebracht, ein drittes Pferd auf der Weide blieb unverletzt. Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts gesehen haben. Seit Anfang des Jahres gab es in Thüringen bereits mehrere Vorfälle dieser Art.