Weniger Falschgeldfunde in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin/Rampe (dpa/mv) - In Mecklenburg-Vorpommern kommt offenbar immer weniger Falschgeld in Umlauf. Wie das Landeskriminalamt in Rampe bei Schwerin am Donnerstag mitteilte, wurden im Vorjahr 692 gefälschte Euro-Scheine entdeckt und aus dem Verkehr gezogen. Das seien 22 Prozent weniger "Blüten" gewesen als im Jahr 2017. Auch der Schaden, der durch das Falschgeld entstand, sei mit rund 32 000 Euro geringer ausgefallen. 2017 habe er noch bei rund 40 000 Euro gelegen, hieß es.

Am häufigsten wurden nach LKA-Angaben erneut 50-Euro-Scheine gefälscht. 20-Euro-Banknoten würden seit der Einführung der neuen Serie deutlich seltener nachgeahmt. Seit dem Höchststand im Jahr 2015 gehe die Zahl der Falschgeldfunde im Nordosten kontinuierlich zurück, teilte das Landeskriminalamt weiter mit. Auch auf Bundesebene nahm den Angaben zufolge die Zahl der Fälschungen im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent ab.

Doch nicht nur Scheine, auch Münzen werden gefälscht. Rund 650 Geldstücke seien im vergangenen Jahr im Land sichergestellt worden, zum größten Teil Zwei-Euro-Münzen. Auch hier seien die Vorkommnisse und der daraus entstandene Schaden rückläufig.

Nach Angaben des Landeskriminalamtes werden die meisten Falschgeldfunde in Mecklenburg-Vorpommern gemacht, wenn besonders viele Touristen im Land sind und die Umsätze in Restaurants und Geschäften nach oben gehen. So seien im Juli vorigen Jahres die meisten "Blüten" in einem Monat sichergestellt worden.