Trickbetrüger weiter aktiv: Schon 437 000 Euro Schaden

Rampe (dpa/mv) - Trickbetrüger finden allen Warnungen zum Trotz in Mecklenburg-Vorpommern noch immer zahlreiche Opfer und erbeuten dabei oft auch hohe Geldbeträge. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres ergaunerten vermeintliche Verwandte, falsche Polizisten und Gewinnspielbetrüger bereits 437 000 Euro. Das sei schon fast so viel wie im gesamten Vorjahr, als die Schadenssumme 523 000 Euro betragen habe, sagte Charlotte Eckert vom Landeskriminalamt (LKA) am Mittwoch in Rampe bei Schwerin. Am häufigsten werde weiterhin der sogenannte Enkeltrick angewandt, bei dem sich Anrufer als Enkel oder deren Freunde ausgeben und ihre Opfer bitten, ihnen aus einer finanziellen Notlage zu helfen. Die Chance, die meist aus dem Ausland gesteuerten Täter zu fassen und das übergebene Geld zurückzubekommen, sei gering.