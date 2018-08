Nach Rausschmiss: Mann droht mit Schreckschusspistole

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lauterbach (dpa/lhe) - Mit einer Schreckschusspistole hat ein unbekannter Mann Mitarbeiterinnen einer Tankstelle im Vogelsberg bedroht und mehrmals geschossen. Laut Polizei war der Mann bereits kurz zuvor in der Tankstelle und wurde dabei ausfallend. Die beiden Mitarbeiterinnen forderten ihn daraufhin auf, das Gelände zu verlassen, was er auch tat. Kurze Zeit später sei er maskiert und mit einer Schreckschusspistole bewaffnet zurückgekehrt, teilte die Polizei mit. Er habe die Angestellten und bedroht und mehrmals in Richtung Decke geschossen. Anschließend sei er ohne Geld zu fordern geflohen.