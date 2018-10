Betrunkener soll Autofahrer mit Axt bedroht haben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lauscha (dpa/th) - Ein 30-Jahre alter Mann soll in Lauscha (Landkreis Sonneberg) Autofahrer mit einer Axt bedroht haben. Zeugen riefen die Polizei, weil sie beobachtet hatten, dass der Mann mit einer Axt auf ein parkendes Quad einschlug, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Anschließend soll der 30-Jährige mit erhobener Axt vorbeifahrende Autofahrer bedroht haben. Die Polizei nahm den Mann am Montagabend fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Der Mann wurde wegen Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung, der Bedrohung und Sachbeschädigung angezeigt.