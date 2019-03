Haftbefehl gegen zwei 20-Jährige wegen versuchter Tötung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Laubach/Gießen (dpa/lhe) - Weil sie einen 53-jährigen Mann in Laubach bei Gießen lebensbedrohlich verletzt haben sollen, ist gegen zwei junge Männer Haftbefehl erlassen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, besteht gegen die beiden 20-Jährigen der dringende Tatverdacht eines versuchten Tötungsdelikts sowie des versuchten, besonders schweren Raubes. Die Männer sollen demnach das Opfer am Mittwoch vergangener Woche an seiner Haustür mit einem Baseballschläger angegriffen haben. Zuvor hatten sie versucht, unter einem Vorwand in das Haus zu gelangen.

Die Täter flüchteten ohne Beute und konnten noch am gleichen Tag festgenommen werden. Bei Wohnungsdurchsuchungen wurden mehrere Beweise, darunter auch ein Baseballschläger, sichergestellt. Drei Komplizen im Alter von 18, 19 und 23 Jahren wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen, da sich gegen sie kein dringender Tatverdacht ergab.