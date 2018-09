Betrugsmasche vorgetäuschte Liebe: 80 000 Euro ergaunert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Laubach (dpa/lhe) - Mit vorgetäuschter Liebe hat ein Unbekannter via Internet von einer Frau aus Hessen 80 000 Euro ergaunert. Der Betrüger hatte über ein Internetportal Kontakt zu der 54-Jährigen aufgenommen, die in Laubach im Kreis Gießen lebt. Er gaukelte ihr vor, dass er sie liebe und in finanziellen Schwierigkeiten stecke, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er brauche Geld und werde es zurückzahlen. Er besitze viel Gold. Zuletzt habe er sich für die Vereinten Nationen in Syrien aufgehalten. Die Frau überwies laut Polizei dem angeblichen Verehrer insgesamt jene 80 000 Euro auf verschiedene Bankkonten in Italien, Rumänien, Belgien und den Niederlanden.

Wie die Polizei weiter mitteilte, stecken hinter dieser Betrugsmasche oft professionelle Banden. Da die Täter meist im Ausland sitzen, seien die polizeilichen Ermittlungen entsprechend aufwendig. "Grundsätzlich lässt sich jedoch sagen, dass jeder Euro, der überwiesen wird, unwiederbringlich verloren ist", heißt es weiter.

Wer auf deutschen Singleportalen mit einer kurzen, unpersönlichen Nachricht in Englisch zum Chat eingeladen werde, solle Vorsicht walten lassen. Die Profilbilder der Betrüger seien häufig aus dem Internet gestohlen. "Im Kontakt mit dem Opfer überhäufen die Täter ihre Opfer mit Liebesschwüren, Liebeserklärungen und stellen sehr schnell eine Hochzeit und ein gemeinsames Leben in Aussicht", so die Polizei weiter.