Betrunkener Radler entpuppt sich als gesuchter Straftäter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Eine Trunkenheitsfahrt mit dem Fahrrad endete für einen 30-jährigen Schweriner im Gefängnis. Doch war nicht die Verkehrsteilnahme unter 2,28 Promille am Montag der Grund für die Inhaftierung. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war einer Zivilstreife die Schlangenlinien-Fahrt des Mannes aufgefallen. Sie habe den Radfahrer angehalten und bei der Überprüfung der Personalien festgestellt, dass er per Haftbefehl gesucht wurde. Weil er eine Geldstrafe nicht bezahlte, drohen ihm nun ersatzweise maximal 75 Tage Haft. Zudem muss sich der Mann möglicherweise erneut vor Gericht verantworten. In Rucksack des 30-Jährigen fanden die Beamten Drogen. Ermittlungen liefen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und illegalen Drogenbesitzes, hieß es.