Bundespolizei holt spielende Kinder vom Bahngleis

Blankenburg (dpa/sa) - Die Polizei hat im Harz drei Jungen aus einem Bahngleis geholt. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Sonntag in Magdeburg mitteilte, hatten die Zehnjährigen am Samstagnachmittag am Bahnübergang Langenstein bei Blankenburg (Landkreis Harz) im Gleis gespielt. Der Zugverkehr konnte rechtzeitig gestoppt werden. Die Kinder wurden an ihre Eltern übergeben.