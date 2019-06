Senior fliegt mit 40 000 Euro für Hauskauf beim Zoll auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Vor dem Abflug in die Türkei ist ein Senior am Flughafen Hannover mit 40 000 Euro ertappt worden, mit denen er sich in der Heimat ein Haus kaufen wollte. Weil der 74-jährige Hamburger versäumt hatte, die Geldsumme anzumelden, die er in 200-Euro-Scheinen im Seitenfach des Handgepäcks dabei hatte, erwartet ihn nun ein Bußgeld von 4000 bis 5000 Euro, wie der Zoll am Freitag mitteilte. Das Geld konnte der Reisende zwar wieder mitnehmen, seinen Flug aber verpasste er. Wer in Länder außerhalb der EU reist oder von dort nach Deutschland kommt, muss Bargeld ab 10 000 Euro schriftlich beim Zoll anmelden. Ansonsten droht ein Bußgeld.