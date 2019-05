Rehbock von Wilderer mit Messer abgestochen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Langen/Offenbach (dpa/lhe) - Mit einem Messer hat ein Wilderer einen Rehbock abgestochen und das tote Tier im Wald liegenlassen. Ein Jäger fand den Kadaver am Montag in der Nähe der Bundesstraße 486 bei Langen (Landkreis Offenbach) und erstattete Anzeige. Wie die Polizei in Offenbach am Dienstag mitteilte, wurde dem Tier die tiefe Stichwunde in den Hals "fachmännisch beigebracht". Zudem zeigte der Bock mehrere Bisswunden, die möglicherweise von einem Hund stammen. Die Polizei sucht nach Zeugen, um den mysteriösen Fall aufzuklären.