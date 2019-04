Spezialkräfte durchsuchen Wohnungen falscher Polizisten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Gandersheim (dpa/lni) - Im Kampf gegen bundesweit agierende falsche Polizisten haben Spezialkräfte der Polizei am Donnerstagmorgen Wohnungen in Bad Gandersheim (Kreis Northeim) durchsucht. Federführend seien das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg und die Staatsanwaltschaft Stuttgart, sagte ein LKA-Sprecher. Einzelheiten zu der Aktion nannte er zunächst nicht. Auch die Polizeiinspektion Northeim wollte keine Angaben zu dem Einsatz in ihrem Bereich machen.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurden mehrere Menschen vorläufig festgenommen. Die Männer sollen Gruppierungen angehören, deren Mitglieder als falsche Polizisten vor allem ältere Menschen mit Lügengeschichten zur Herausgabe von Bargeld und Wertsachen bringen. Alleine in Niedersachsen haben derartige Betrüger im vergangenen Jahr knapp fünf Millionen Euro erbeutet.