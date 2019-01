Polizei entdeckt Flüchtlinge in Lkw in Landau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Landau (dpa/lrs) - Die Polizei hat aus einem abgestellten Lkw in Landau vier Flüchtlinge geholt. Ein Zeuge habe am Mittwoch auf einem Werksgelände einen rufenden und winkenden Mann im Lkw-Anhänger bemerkt, erklärte ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag. Die alarmierten Streifen öffneten den Anhänger. Darin waren zwischen Motorradreifen vier Menschen aus Afghanistan: ein 27-Jähriger und drei Teenager im Alter von 16 und 17 Jahren.

Nach ersten Erkenntnissen hatte sie ein noch unbekannter Schleuser am Sonntag in den Lkw gebracht. "Sie reisten so unerkannt über Ungarn, Slowakei und Tschechien nach Deutschland ein", erklärte der Sprecher. Ihr Ziele waren eigentlich Belgien und Irland. Warum sie in Landau auf sich aufmerksam machten, ist bislang nicht klar.

Der 27-Jährige wurde in eine Erstaufnahmeeinrichtung gebracht. Die drei Teenager kamen in die Obhut des Jugendamts. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen sie wegen unerlaubter Einreise. Ebenso laufen Ermittlungen gegen den Lkw-Fahrer wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern.