Plädoyers im Prozess um Kandeler Messerattacke gehalten

Landau (dpa/lrs) - Der Prozess um die bundesweit beachtete Messerattacke auf eine 15-Jährige im pfälzischen Kandel steuert auf sein Ende zu. Am Mittwoch haben Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Nebenklage vor dem Landgericht Landau ihre Plädoyers gehalten, wie das Gericht mitteilte. Zudem konnte sich der angeklagte Abdul D., der vermutlich aus Afghanistan stammende Ex-Freund der getöteten Mia, noch einmal selbst äußern. Dazu, zu den Inhalten der Plädoyers oder zu konkreten Strafanträgen wollte sich kein Prozessbeteiligter äußern. Das Urteil in dem nicht-öffentlichen Prozess soll am Montag (3. September) fallen - auch das laut Gericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit.