Lampertheim (dpa/lhe) - Ein Schaf ist auf seiner Weide in Lampertheim geschlachtet worden. Die bislang unbekannten Täter hätten das Tier noch vor Ort ausgeweidet und das Fleisch mitgenommen, teilte die Polizei in Darmstadt am Montag mit. Das Fell ließen sie zurück. Das in der Nacht zum Samstag geschlachtete Tier hatte mit seiner Herde auf der Weide im Bereich der Nibelungenbrücke bei Lampertheim-Rosengarten gelebt.