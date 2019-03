Überfälle auf zwei Spielcasinos in Südhessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lampertheim/Groß-Zimmern (dpa/lnw) - Bei zwei Überfällen auf Spielcasinos in Südhessen haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag mehrere hundert Euro erbeutet. In Lampertheim (Kreis Bergstraße) habe ein Täter gegen zwei Uhr eine 39-jährige Angestellte mit einer Pistole bedroht und einen geringen dreistelligen Betrag erbeutet, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Nur knapp eine halbe Stunde nach dem Überfall in Lampertheim ereignete sich im rund 50 Kilometer entfernten Groß-Zimmern (Landkreis Darmstadt-Dieburg) ein ähnlicher Fall: Der unbekannte Täter bedrohte eine 47 Jahre alte Casino-Mitarbeiterin mit einem Messer und flüchtete anschließend mit mehreren hundert Euro. Bei beiden Überfällen gab es keine Verletzten. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass beide Überfälle nicht miteinander in Verbindung stehen.