Kind wird angefahren: Unfallfahrerin flieht

Lampertheim (dpa/lhe) - Eine unbekannte Autofahrerin hat am Montagabend in Lampertheim (Landkreis Bergstraße) eine rote Ampel missachtet und dabei ein elfjähriges Kind angefahren. Das Kind, das gerade mit seinem Fahrrad bei Grün die Straße überquerte, wurde leicht verletzt, teilte die Polizei am frühen Dienstagmorgen mit. Anschließend habe sich die Fahrerin unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei sucht nun nach einem Zeugen des Vorfalls.