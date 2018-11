Jugendlicher bewusstlos geprügelt: Täter flüchten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hachelbich (dpa/th) - Ein Jugendlicher ist in Hachelbich (Kyffhäuserkreis) brutal zusammengeschlagen worden. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich der 17-Jährige am Freitagabend auf einem Übungsplatz der Feuerwehr auf, als ihn drei Täter in der Dunkelheit attackierten. Die Angreifer schlugen den Jugendlichen zu Boden und stachen mit einem Messer in Richtung seines Bauches. Als ihr Opfer das Bewusstsein verlor, flüchteten die Täter. Über die Gründe des Angriffs war zunächst nichts bekannt.