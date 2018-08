Polizei warnt vor vergifteten Hundeködern in Kusel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kusel (dpa/lrs) - Nach dem Fund von vergifteten Ködern in Kusel rät die Polizei Hundebesitzern zur Vorsicht. Bei zwei Vorfällen in den vergangenen Tagen starb ein Hund, ein weiterer kam nach einem Spaziergang mit Vergiftungssymptomen zum Tierarzt, wie die Polizei berichtete. Die Beamten hätten mehrere Häufchen mit einem bläulichen Granulat entdeckt und beseitigt, teilten sie am Sonntag mit. Dabei handele es sich vermutlich um das Schädlingsmittel Schneckenkorn. Am Vortag war bekannt geworden, dass Unbekannte einen vergifteten Köder auf ein Grundstück in Kusel geworfen und damit den Tod eines Schäferhundes verursacht hatten.