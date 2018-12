Raubüberfälle in Kiel und Kronshagen: Fahndung nach Tätern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel/Kronshagen (dpa/lno) - Bewaffnete Räuber haben in der Kieler Altstadt und in Kronshagen am Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag zugeschlagen. Das teilte die Polizeidirektion Kiel mit. Einen Zusammenhang schloss die Polizei zunächst nicht aus.

Drei maskierte Täter überfielen am Mittwochabend einen Angestellten der Tiefgarage am Kieler Schloss und bedrohten den Kassenhäuschen-Mitarbeiter mit einer Pistole. Nach Polizeiangaben flohen die Räuber mit dem Kasseninhalt von rund 160 Euro sowie dem Smartphone des Angestellten. Eine Polizeifahndung mit acht Streifenwagen blieb erfolglos.

In Kronshagen erbeuteten nach Polizeiangaben in der Nacht zwei ebenfalls maskierte Täter in einer Spielhalle einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Täter waren mit einer Pistole und einem Messer bewaffnet. Auch hier blieb die Fahndung der Täter zunächst ohne Erfolg. Aufgrund der ähnlichen Täterbeschreibungen prüft die Kriminalpolizei, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht und ob es sich um dieselben Täter handelt.