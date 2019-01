Viele Tonnen Blei und Einwegrasierer aus Lastwagen gestohlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gelsenkirchen/Krefeld (dpa/lnw) - Diebe haben mehrere Tonnen Blei sowie Einwegrasierer aus Lastwagen in Gelsenkirchen gestohlen. An einem Rastplatz in Gelsenkirchen schlitzten die Täter zwischen Freitagabend und Samstagmittag die Planen von zwei Lastwagen auf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie stahlen demnach rund 4300 Packungen Einwegrasierer und Bleiblöcke mit einem Gesamtgewicht von circa 5500 Kilogramm. An einer Raststätte in Krefeld schnitten Diebe ebenfalls vier Lastwagenplanen auf, stahlen von einem Lkw aber lediglich Scheren-Sets von geringem Wert.

Der Polizei lagen keine Hinweise darüber vor, ob die Diebstähle miteinander in Verbindung stehen. Auszuschließen sei ein Zusammenhang aber nicht, sagten Sprecher der Polizeistellen in Krefeld und Gelsenkirchen. In allen Fällen bekamen die Lastwagen-Fahrer von den Diebstählen offenbar nichts mit, da sie im Führerhaus schliefen.