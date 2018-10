Handtasche weggerissen: 84-jährige Frau stirbt nach Sturz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Krefeld (dpa/lnw) - Eine 84 Jahre alte Frau, die in Krefeld Opfer eines Handtaschendiebstahls wurde und dabei hinfiel, ist an den Folgen des Sturzes gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die mit einem Rollator gehende Frau gestürzt, als zwei Radfahrer ihr die Handtasche wegrissen. Während die Seniorin bewusstlos am Boden lag, stahl das Duo die Tasche und floh. Ein Zeuge entdeckte das Opfer und alarmierte den Rettungsdienst. Etwa zwei Wochen nach der Tat starb die 84-Jährige im Krankenhaus. Die Polizei in Krefeld ermittelt wegen Raubes mit Todesfolge und sucht nach den Radfahrern.