Einsatz erfolgreich beendet: Familienvater festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Krefeld (dpa/lnw) - Spezialkräfte der Polizei haben in Krefeld einen 30-Jährigen festgenommen, der damit gedroht hatte, eines seiner Kinder vom Balkon zu werfen. Die fünfköpfige albanische Familie sollte am frühen Mittwochmorgen abgeschoben werden, daraufhin eskalierte die Situation in der Flüchtlingsunterkunft. Der 30-Jährige sei festgenommen worden, Verletzte habe es nicht gegeben, teilte die Polizei mit.

Als Mitarbeiter des Krefelder Ausländeramts die Abschiebung vollstrecken wollten, habe der 30-Jährige sie zunächst mit einem Messer bedroht. Später sei er auf den Balkon im dritten Stock gegangen, und habe damit gedroht, eines seiner Kinder in die Tiefe zu werfen.