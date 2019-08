Entflohener Straftäter wieder in Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiburg (dpa/lsw) - Nach europaweiter Fahndung sitzt ein nach einem Freigang nicht zurückgekehrter Straftäter wieder in Haft. Der 57 Jahre alte Mann habe sich am Mittwochabend der Bundespolizei in Freiburg gestellt, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Konstanz am Donnerstag mit.

Wo sich der Mann seit mehr als einer Woche aufgehalten hatte und warum er sich nun freiwillig stellte, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Der Mann, der seit mehr als 20 Jahren eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes und Raubes mit Todesfolge verbüßt, war nach einem Freigang nicht in sein Gefängnis in Freiburg zurückgekehrt.