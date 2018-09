Stahlknecht bittet in Köthen um Besonnenheit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köthen (dpa) - Nach dem tödlichen Streit zwischen zwei Männergruppen in Köthen hat Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht zur Besonnenheit aufgerufen. Er habe vollstes Verständnis für die Betroffenheit der Bürger, sagte der CDU-Politiker am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Trotzdem bitte er um Besonnenheit. Der Rechtsstaat werde alle Mittel konsequent einsetzen, Justiz und Polizei ermittelten in enger Abstimmung.

Nach einer nächtlichen Auseinandersetzung war in Köthen ein 22 Jahre alter Mann gestorben. Die Polizei nahm zwei Afghanen wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdelikts fest. Der Tote war Deutscher. "Der tragische Tod des jungen Mannes geht mir sehr nahe, und ich bedaure das Geschehene zutiefst", sagte der Innenminister weiter.