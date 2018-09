Polizei: Ruhige Nacht in Köthen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köthen (dpa/sa) - Nach den Demonstrationen und Kundgebungen am Sonntagabend in Köthen ist die Nacht zum Montag aus Sicht der Polizei ruhig verlaufen. Mit dem Ende der Veranstaltungen habe es keine Vorfälle gegeben, teilte die Polizei in Dessau am Montagmorgen mit.

Am Sonntagabend beteiligten sich laut Polizei etwa 2500 Menschen an einer Kundgebung, zu dem rechte Gruppierungen in sozialen Netzwerken aufgerufen hatten. Größere Zwischenfälle gab es demnach nicht.

Hintergrund war ein Streit zwischen zwei Männergruppen in Köthen. Danach war ein 22 Jahre alter Deutscher gestorben. Ein Richter erließ am Sonntagabend Haftbefehl gegen zwei Afghanen wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge. Nach Angaben der Polizei starb der 22-Jährige an akutem Herzversagen. Ein Zusammenhang zu erlittenen Verletzungen konnte nicht hergestellt werden.