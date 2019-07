Räuber versteckt sich in hohem Gras: Festnahme

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Mit vereinten Kräften haben das Opfer, ein Anwohner, ein Hund und die Polizei einen Räuber in Köln gefasst: Der maskierte Mann (32) hatte am Samstagabend mit einem Messer auf der Straße eine Frau (38) überfallen und ihr Handtasche geraubt, wie die Polizei am Montag berichtete. Die Frau rannte Hilfe-schreiend hinter dem Täter her und rief die Polizei, als der Täter seine Beute - samt dem Handy - fallen ließ. Ein Anwohner wiederum lotste die Beamten zu einem Garten, in dessen hohem Gras der Räuber sich versteckt hatte. Diensthund "Twix" erschnüffelte noch die auf der Flucht weggeworfene Maske und das Messer. Das Amtsgericht erließ einen Haftbefehl.