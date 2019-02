Nach Messerangriff in Köln Ermittlungen in der Rockerszene

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Nach einem Messerangriff in der Kölner Innenstadt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen eines möglichen Zusammenhangs zur Rockerkriminalität. Es seien am Tatort in einer Shisha-Bar mehrere Personen aus der Rockerszene angetroffen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag. Einem 31-Jährigen war am frühen Sonntagmorgen mit einem spitzen Gegenstand in den Oberkörper gestochen worden. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Inzwischen sei sein Zustand aber stabil.

Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Es gebe Hinweise auf einen Zusammenhang zur Rockerkriminalität, erklärte die Staatsanwaltschaft. Der Fall sei an die Abteilung für Organisierte Kriminalität übergeben worden. Ein zunächst festgenommener Verdächtiger wurde inzwischen wieder freigelassen.