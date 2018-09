Mann besprüht Autos der Bundespolizei direkt vor der Wache

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Vor der Wache am Kölner Hauptbahnhof hat ein 23-Jähriger Einsatzfahrzeuge der Bundespolizei besprüht. Ein Taxifahrer hatte den jungen Mann in der Nacht zum Samstag während der Tat gesehen, wie die Polizei mitteilte. Die herbeigerufenen Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf und fassten den 23-Jährigen. Dieser wehrte sich bei der Festnahme mit Händen und Füßen. Zwei Beamte wurden leicht verletzt. Als Grund für die Schmiereien gab der alkoholisierte Mann an, von der Polizei frustriert zu sein.