Kölner Geiselnahme: Polizei stellt Beweismaterial sicher

Köln (dpa) - Die Polizei hat bei der Durchsuchung der Wohnung des Kölner Geiselnehmers in einer Flüchtlingsunterkunft im Kölner Stadtteil Neuehrenfeld Beweismaterial sichergestellt. Das teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Über die Sicherstellung des Materials hatten die "Kölnische Rundschau" und die "Bild"-Zeitung berichtet.

Die Polizei vermutet, dass der Geiselnehmer ein 55 Jahre alter syrischer Flüchtling ist, der 2015 nach Deutschland kam. Bei der Befreiung der Geisel im Kölner Hauptbahnhof hatte die Polizei den Mann am Montag angeschossen. Er schwebte am Dienstag weiter in Lebensgefahr und wurde auf einer Intensivstation behandelt.