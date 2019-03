Geldtransporter-Überfall: Täter erbeuteten nur kleine Summe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Bei dem Raubüberfall auf einen Geldtransporter am Flughafen Köln/Bonn haben die Täter nach Ermittlerangaben nur wenig Beute gemacht. "In dem Koffer befand sich nur eine geringfügige Summe", sagte der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer am Freitag. Weitere Details dazu wollte er nicht nennen. Die Fahndung nach den beiden unbekannten Räubern laufe weiter.

Die zwei maskierten Männer hatten bei dem Überfall am Mittwoch einen Wachmann angeschossen und schwer verletzt. Nach der Tat flohen sie mit einem gestohlenen Auto, das sie kurz darauf im nahe gelegenen Stadtteil Porz in Brand setzten und zurückließen. Seitdem fehlt von den Tätern jede Spur. In dem Autowrack hatten Ermittler eine Kalaschnikow gefunden.