Frau tot in Wohnung gefunden: Ex-Freund tatverdächtig

Köln (dpa/lnw) - Eine Frau ist ihrer Kölner Wohnung Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Polizeibeamte hatten die Leiche der 44-Jährigen am Mittwochabend entdeckt. Den Behörden zufolge gilt der Ex-Freund der Getöteten als tatverdächtig. Nach ihm wurde auch am Donnerstag noch gefahndet. Der 58-Jährige habe vermutlich eine Schusswaffe bei sich, hieß es in einer Mitteilung der Polizei.

Das Paar soll in der Wohnung gelebt haben, obwohl es bereits getrennt war. Nachdem Verwandte die Frau am Mittwoch nicht erreicht hatten, brachen Polizei und Feuerwehr die Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus auf. Eine Mordkommission ermittelt.