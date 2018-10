Angriff auf Geburtstagskind und Polizisten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Eine Geburtstagsfeier einer 16-Jährigen in Köln ist wegen ungebetener Gäste so aus dem Ruder gelaufen, dass die Polizei eingreifen musste. Etwa 15 bis 20 Jugendliche hätten versucht, auf die Feier zu gelangen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei griffen die ungeladenen und teils stark betrunkenen Jugendlichen das Geburtstagskind an, als es mit Hilfe seiner Eltern den Zutritt verwehren wollte. Die junge Frau sei dabei leicht verletzt worden.

Als die Polizei eintraf, beleidigten und bedrohten die zwischen 15 und 17 Jahre alten Jugendlichen auch die Ordnungshüter. Mit Verstärkung habe die Polizei die randalierenden Jugendlichen in Schach halten müssen, hieß es. Bei der Feststellung der Personalien habe sich die Stimmung weiter aufgeheizt.

Erst als die Polizei Pfefferspray einsetzte, gaben die Partystörer demnach auf. Einer der Jugendlichen musste zur Blutentnahme mit zur Polizeiwache, drei weitere brachte die Polizei zu ihren Eltern nach Hause. Die Tatverdächtigen müssen sich unter anderem wegen Landfriedensbruchs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.