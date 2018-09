24-Jähriger attackiert: Fremdenfeindlicher Hintergrund?

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Ein 24-Jähriger hat in Köln einen gleichaltrigen Mann mit einem Messer attackiert und im Gesicht leicht verletzt. Das Opfer ist nach Polizeiangaben türkischstämmig und soll am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr mit seinen Freunden auf eine Straßenbahn gewartet haben, als der Angreifer plötzlich auf die Gruppe losging. Demnach zückte er ein Messer aus dem Hosenbund und fügte dem Opfer mehrere Schnittwunden im Gesicht zu. Zeugen zufolge soll er die Gruppe zuvor auch ausländerfeindlich beschimpft haben. Beamte nahmen den Angreifer in Tatortnähe fest. Die Kriminalpolizei ermittle, ob es einen fremdenfeindlichen Hintergrund gebe, teilte die Polizei am Sonntag mit.