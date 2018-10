Mit Luftgewehr unter Bettlaken von Polizistin erwischt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kölleda (dpa/th) - Mit einem unter einem Bettlaken versteckten Luftgewehr ist ein 28 Jahre alter Mann in Kölleda (Landkreis Sömmerda) bei einem Spaziergang direkt in die Arme einer Polizeibeamtin gelaufen. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch war der Beamtin aufgefallen, dass sich unter dem Tuch der Schaft eines Gewehrs verbarg. Der Mann habe sich sichtlich bemüht, das zu verbergen. Bei der Kontrolle am Dienstagabend stellte sich heraus, dass die Beamtin mit ihrer Vermutung richtig lag. Der alkoholisierte Mann musste die Waffe an Ort und Stelle abliefern, ebenso die mitgeführte Munition. Laut Polizei war er nicht im Besitz einer Waffenerlaubnis. Gegen ihn wird jetzt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.