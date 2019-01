Flucht vor Polizei endet in Sackgasse

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kölleda (dpa/th) - Die Flucht eines Autofahrers vor einer Polizeikontrolle endete im Kreis Sömmerda für den Mann in einer Sackgasse. In dem Ort Dermsdorf wurde der 32-Jährige am Samstag von Beamten gestellt. Schnell war der Grund seiner Flucht klar: Der Mann konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, berichtete die Polizei. Ein Drogentest verlief bei dem Autofahrer positiv. Seinen Autoschlüssel behielten die Beamten und schickten den Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Die Polizei hatte ihn am Samstagmorgen eigentlich auf der Straße von Kölleda nach Dermsdorf kontrollieren wollen.