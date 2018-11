Flucht vor der Polizei endet für Autodieb durch Nagelgurt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kölleda (dpa/th) - Erst ein über die Straße gelegter Nagelgurt hat im Landkreis Sömmerda die Flucht eines Autodiebs vor der Polizei beendet. Der 22-Jährige hatte in einem Betrieb in Kölleda in der Nacht zum Sonntag ein Fahrzeug gestohlen, wie die Polizei mitteilte. Der Besitzer des Wagens bemerkte den Diebstahl und alarmierte die Polizei. Diese sichteten das Auto in Orlishausen und nahmen die Verfolgung auf, die unter anderem über Vogelsberg, Kleinneuhausen und Battgendorf zurück nach Kölleda führte.

Dort wurde ein Nagelgurt ausgelegt, um die Flucht zu beenden. Dadurch kam der 22-Jährige von der Fahrbahn ab und krachte mit dem Fahrzeug gegen einen Baum. Dem Dieb gelang es zunächst, zu Fuß zu entkommen, er konnte aber später in seiner Wohnung festgenommen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein hat. Gegen ihn wird nun wegen Einbruchs, Diebstahls und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.