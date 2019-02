Zwölfjähriger in Koblenz angegriffen: Polizei sucht Zeugen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Koblenz (dpa/lrs) - Ein zwölfjähriger Junge ist in Koblenz von unbekannten Tätern angegriffen und verletzt worden. Aus einer etwa 20-köpfigen Gruppe habe mindestens ein Täter unvermittelt auf den Jungen eingeschlagen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Angriff habe sich bereits am vergangenem Samstag ereignet, sei aber erst jetzt bekannt geworden.

Der Zwölfjährige erlitt Hämatome und Hautabschürfungen. Erst nach dem Eingreifen zweier Frauen hätten der oder die Täter von dem Jungen abgelassen, so die Polizei weiter. Die Identität der beiden Frauen wie auch die Hintergründe des Angriffs waren zunächst unklar. Die Polizei bat Zeugen, sich bei einer Dienststelle zu melden.