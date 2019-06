Trio greift Wirt und Kneipengäste mit Eisenstange an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Koblenz (dpa/lrs) - Zwei Männer und eine Frau haben in Koblenz einen Kneipenwirt und seine beiden Gäste mit einer Eisenstange und Pflastersteinen angegriffen und verletzt. Die Täter flüchteten nach der Attacke zunächst, konnten aber nach einer Fahndung wenig später gestellt werden, wie die Polizei in Koblenz am Montag mitteilte. Warum das alkoholisierte Trio die Kneipe am Sonntagmorgen überfiel, ist demnach noch unklar.

Die beiden Männer im Alter von 18 und 27 Jahren wurden in Gewahrsam genommen. Bei der 17 Jahre alten Frau fanden die Beamten eine geringe Menge Drogen. Die Verletzungen des Wirts und seiner beiden Gäste wurden ambulant versorgt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben.