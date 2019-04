Mit mehreren Haftbefehlen gesuchter Mann festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Koblenz (dpa/lrs) - Die Bundespolizei hat einen 39 Jahre alten Mann festgenommen, der wegen mehrerer mutmaßlicher Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen des Verdachts auf Betrug per Haftbefehl gesucht wurde. Die Beamten hatten den Mann am Donnerstag in einem Zug zwischen Koblenz und Remagen kontrolliert, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag mitteilte.

Bei der Überprüfung sei den Polizisten aufgefallen, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Bonn wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz per Haftbefehl gesucht werde. Vor dem Amtsgericht in Sinzig war der Mann zudem vor mehr als drei Jahren bei seiner Verhandlung wegen des Verdachts auf Betrug nicht erschienen. Bei dem 39-Jährigen fanden die Beamten 1,5 Gramm Heroin. Der Mann sitzt nun in Haft.